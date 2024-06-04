Вратарь "Зенита" Александр Васютин покидает клуб

Вратарь "Зенита" Александр Васютин покинул клуб после 12 матчей в его составе. За время работы с командой Васютин помог ей завоевать восемь трофеев, в том числе четыре титула чемпиона России, два национальных кубка и два Суперкубка.
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