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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы «Мора» объяснили, зачем превратили кампанию Бакалавра в Pathologic 3, и всп...

Авторы «Мора» объяснили, зачем превратили кампанию Бакалавра в Pathologic 3, и всп...

Авторы «Мора» объяснили, зачем превратили кампанию Бакалавра в Pathologic 3, и вспомнили про СамозванкуРазработчики из студии Ice-Pick Lodge ответили на вопросы игроков, накопившиеся после недавнего анонса Pathologic 3 — сюжетной RPG от первого лица, выросшей из обещанной кампании Бакалавра для «Мора» (Pathologic 2).

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