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Аргументы недели

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Малый и средний бизнес Петербурга получил больше 1 млрд рублей льготных займов

Малый и средний бизнес Петербурга получил больше 1 млрд рублей льготных займов

С начала 2026 года малый и средний бизнес Санкт-Петербурга получил через Фонд микрофинансирования льготные займы на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

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