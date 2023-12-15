АвтоВАЗ перезапускает производство 1,8-литрового двигателя

Это самый объёмный агрегат компании, которому уже исполнилось семь лет. Теперь на конвейер встаёт его модернизированная версия: почти на два года мотор, который ставили на Vesta и XRay, пропал из линейки.
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