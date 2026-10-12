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Царьград

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В Брестской области 13 октября прозвучат сирены: проверка МЧС

В Брестской области 13 октября прозвучат сирены: проверка МЧС

В Брестской области 13 октября с 12:00 до 13:00 прозвучат электросирены, а также будет перехвачено УКВ-FM вещание в ходе плановой технической проверки системы оповещения.

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