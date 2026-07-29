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«Варезе» подписал французского центрового Исмаэля Камагате

« Варезе » объявил о подписании контракта с французским центровым Исмаэлем Камагате (25 лет, 211 см).

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