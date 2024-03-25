Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

18 человек уже выписаны из больниц Из 94 человек, госпитализированных в 14 московских больниц после теракта в Crocus City Hall, на данный момент 18 уже выписаны, с остальными продолжают работать лучшие врачи Москвы.
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