Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за больных зубов

Больные зубы - источник заболеваний во всём теле. Если у вас гастрит, проблемы со зрением или сердцем, частый гайморит и другие ЛОР-заболевания, стоит задуматься - может вы давно игнорируете проблемы в полости рта.
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