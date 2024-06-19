11 пар вещей, которые все вечно путают, а вы теперь не будете

Нас окружает столько похожих предметов, поэтому неудивительно, что мы их случайно путаем. Например, называем институт университетом, флаер — листовкой и не знаем, в чем же отличие между джемом и вареньем.
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