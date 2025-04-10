Бесплатный праздничный концерт ко Дню космонавтики пройдёт в Свиблове

В преддверии Дня космонавтики в районе Свиблово состоится праздничный концерт «Мы – первые». Участники мероприятия в своих выступлениях вспомнят о Юрии Гагарине, Сергее Королёве и других легендарных личностях, внёсших неоценимый вклад в развитие космической отрасли.