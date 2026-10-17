💪 «Люди, сильные духом, притягивают остальных»: Как спорт помогает в реабилитации участников СВО? Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, руководитель Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер отметил, что понятие «богатырство» стоит понимать шире: это не только спортивные достижения, но и преодоление себя, восстановление после травм и возвращение к полноценной жизни.