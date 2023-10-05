Финансист Родин объяснил, почему в этом году не стоит хранить деньги дома

РИАМО - 5 окт. Финансовый советник, эксперт проект НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин рассказал, что самый неэффективный способ сберегать в 2023 году - хранить деньги под подушкой, сообщает Газета.
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