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Закон, порядок, государство

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В Калининграде возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц

В Калининграде возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц

«В Калининградской области и Москве пресечена деятельность организованной группы. Её участники подозреваются в создании межрегионального канала незаконной миграции.

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