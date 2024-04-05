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Мирошник: СК возбудил 4,5 тыс. дел о преступлениях боевиков ВСУ

Мирошник: СК возбудил 4,5 тыс. дел о преступлениях боевиков ВСУ

Известия/Павел Волков Следственный комитет России возбудил более 4,5 тысяч уголовных дел оп преступлениям, которые были совершены украинскими боевиками и их руководителями, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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