Мирошник: СК возбудил 4,5 тыс. дел о преступлениях боевиков ВСУ

Известия/Павел Волков Следственный комитет России возбудил более 4,5 тысяч уголовных дел оп преступлениям, которые были совершены украинскими боевиками и их руководителями, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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