Прощай, Европа! США планируют сокращение числа своих военных на континенте

Министерство обороны Трампа не должно извиняться за эти перемены — особенно если намеревается выполнить заявленные цели по сокращению бюджетных расходов Каковы планы администрации Трампа насчет армии США внутри страны и за рубежом? Этот вопрос довлел над недавними слушаниями в Палате представителей и Сенате с участием чиновников Пентагона, чьей главной темой стали вставшие перед США проблемы безопасности.