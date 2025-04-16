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Прощай, Европа! США планируют сокращение числа своих военных на континенте

Прощай, Европа! США планируют сокращение числа своих военных на континенте

Министерство обороны Трампа не должно извиняться за эти перемены — особенно если намеревается выполнить заявленные цели по сокращению бюджетных расходов Каковы планы администрации Трампа насчет армии США внутри страны и за рубежом? Этот вопрос довлел над недавними слушаниями в Палате представителей и Сенате с участием чиновников Пентагона, чьей главной темой стали вставшие перед США проблемы безопасности.

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