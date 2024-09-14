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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Участие в областном видеочеллендже ´34 года вместе с БРПО´.

Участие в областном видеочеллендже ´34 года вместе с БРПО´.

Пионерская дружина имени Вали Котика ГУО ´Туголцкая средняя школа Бобруйского района´ приняла участие в областном видеочеллендже ´34 года вместе с БРПО´, ребята поздравили самую детскую общественную организацию с днем рождения!!!! .

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