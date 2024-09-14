Пионерская дружина имени Вали Котика ГУО ´Туголцкая средняя школа Бобруйского района´ приняла участие в областном видеочеллендже ´34 года вместе с БРПО´, ребята поздравили самую детскую общественную организацию с днем рождения!!!! .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии