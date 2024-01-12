МО РФ: Артиллеристы поразили пункт управления дронами ВСУ на берегу Днепра

На правом берегу Днепра на территории Херсонской области артиллеристы-десантники Вооруженных сил Российской Федерации, относящиеся к группировке войск «Днепр», сумели нанести успешный удар по пункту управления украинскими дронами.
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