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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российская компания МЦСТ открывает разработчикам доступ к ПО процессоров «...

Российская компания МЦСТ открывает разработчикам доступ к ПО процессоров «...

Российская компания МЦСТ открывает разработчикам доступ к ПО процессоров «Эльбрус»Компания МЦСТ, разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», объявила об открытии исходных кодов ядра Linux и других компонентов, необходимых для работы с архитектурой процессора.

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