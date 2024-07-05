Российская компания МЦСТ открывает разработчикам доступ к ПО процессоров «Эльбрус»Компания МЦСТ, разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», объявила об открытии исходных кодов ядра Linux и других компонентов, необходимых для работы с архитектурой процессора.
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