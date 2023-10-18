Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Школьнику нужно не больше 5 минут на решение 8 головоломок, а вам?

Школьнику нужно не больше 5 минут на решение 8 головоломок, а вам?

Школьники, конечно, бывают разными, но не секрет, что у детей мозг более гибкий. Так что в среднем у детей уходит около 5 минут на решение всех этих 8 головоломок: одни на внимательность, другие на математический счет.

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