Школьнику нужно не больше 5 минут на решение 8 головоломок, а вам?

Школьники, конечно, бывают разными, но не секрет, что у детей мозг более гибкий. Так что в среднем у детей уходит около 5 минут на решение всех этих 8 головоломок: одни на внимательность, другие на математический счет.
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