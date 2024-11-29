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Царьград

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СВР: Полицейский контроль на Украине будут осуществлять группировки националистов. Раскрыты планы НАТО на время заморозки конфликта

СВР: Полицейский контроль на Украине будут осуществлять группировки националистов. Раскрыты планы НАТО на время заморозки конфликта

Служба внешней разведки России раскрыла планы НАТО на Украину на время заморозки конфликта. В ФРГ убеждены, что полицейские функции в стране будет невозможно исполнять без команд националистов.

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Амара Карпова
Гестапо💯
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