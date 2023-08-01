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Суд допросил свидетелей по делу о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны

Суд допросил свидетелей по делу о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны

ВОЛГОГРАД, 1 августа, ФедералПресс. Волгоградский областной суд провел первый судебный процесс о признании установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков с июля 1942 по февраль 1943 года геноцидом советского народа.

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