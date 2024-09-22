Запад готовится раскачать ситуацию в Приднестровье и Молдове

Будни мужчин. Все что нам интересно

Над солнечным и мирным Приднестровьем вновь могут начать собираться военно-политические тучи. В конце октября в Молдове должны пройти очередные президентские выборы, причем вместе с референдумом о вступлении страны в ЕС.