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Царьград

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Крысы заполонили строящийся парк "Каменка" в Новосибирске

Крысы заполонили строящийся парк "Каменка" в Новосибирске

Жители окрестных домов начали подкармливать уток, оставшихся зимовать на реке. Вместо птиц за хлебом повадились прибегать грызуны.

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