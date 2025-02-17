Крысы заполонили строящийся парк "Каменка" в Новосибирске

Жители окрестных домов начали подкармливать уток, оставшихся зимовать на реке. Вместо птиц за хлебом повадились прибегать грызуны.
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