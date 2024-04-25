«Вылитая Кончита Вурст!»: актёр Дмитрий Назаров* пришёл в студию в женском парике и поведал, какие твари и наркоманы Машков, Михалков и другие артисты

Ужасные удары судьбы, международное бродяжничество, отсутствие Родины и флага, могут привести к печальным умственным последствием, тем более когда знаешь, что всю эту канитель ты устроил себе сам.
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