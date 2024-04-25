Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    Ошиблись-более $ 1 млрдЗадержанный зммин...
  • Aнатолий Райков
    Вот и пускай Кончита Назарова живёт на евро-помойке и питается и бухает там.   https://youtu.be/rBMifK0A8HQ«Вылитая Кончита ...
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«Вылитая Кончита Вурст!»: актёр Дмитрий Назаров* пришёл в студию в женском парике и поведал, какие твари и наркоманы Машков, Михалков и другие артисты

«Вылитая Кончита Вурст!»: актёр Дмитрий Назаров* пришёл в студию в женском парике и поведал, какие твари и наркоманы Машков, Михалков и другие артисты

Ужасные удары судьбы, международное бродяжничество, отсутствие Родины и флага, могут привести к печальным умственным последствием, тем более когда знаешь, что всю эту канитель ты устроил себе сам.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
С похмела видно, несёт чушь!
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3 час.
Маша Иванова
Убереги Господи-потерять разум и дожить до такого позора.
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1 час.
Aнатолий Райков
Вот и пускай Кончита Назарова живёт на евро-помойке и питается и бухает там.   https://youtu.be/rBMifK0A8HQ
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