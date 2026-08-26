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Ростех

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Вкалывают коботы: что такое коллаборативные роботы и зачем они нужны

Вкалывают коботы: что такое коллаборативные роботы и зачем они нужны

Коллаборативный робот РОБОПРО освоил навык выпечки традиционных русских блинов. Фото: Минпромторг РФ Мировой рынок робототехники продолжает стремительно расти, а одним из его наиболее динамичных сегментов становятся коллаборативные роботы, или коботы.

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