Екатерина Климова вышла на красную дорожку с детьми и молодым человеком

Актриса Екатерина Климова появилась на премьере с семьей. Екатерина Климова вчера появилась на премьере фильма «Конец славы» со своими детьми: сыном Корнеем и дочкой Елизаветой от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым.
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