Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на правобережье Днепра — Минобороны

Огневое поражение украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области нанесли артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр», 12 декабря сообщили в Минобороны России журналистам.
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