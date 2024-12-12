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Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на правобережье Днепра — Минобороны

Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на правобережье Днепра — Минобороны

Огневое поражение украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области нанесли артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр», 12 декабря сообщили в Минобороны России журналистам.

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