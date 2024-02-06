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Названа средняя цена нового китайского автомобиля

Названа средняя цена нового китайского автомобиля

В 2023 году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей в России составила 58%. За год этот показатель увеличился на рекордные 38%, рассказали «Известиям» 6 февраля эксперты онлайн-платформы «Авито Авто».

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