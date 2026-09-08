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ВС РФ ночью били по Киеву, не забывая про черноморское побережье

ВС РФ ночью били по Киеву, не забывая про черноморское побережье

Российское Минобороны подтвердило завершение трёхдневного моратория на удары по Киеву, заявив о новой массированной атаке на украинскую столицу.

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