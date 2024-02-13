Петербургский суд конфисковал контрабанду греческого адвоката в размере 51 тыс. евро

Защита просила учесть, что Филиппидис неоднократно вносил благотворительные пожертвования. Московский районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина Греции, обвиняемого по статье «Контрабанда наличных денежных средств».
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