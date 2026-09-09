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Царьград

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Япония выделит $66,12 млрд на новые ракеты в 2027 году

Япония выделит $66,12 млрд на новые ракеты в 2027 году

Япония планирует разработку недорогих ракет большой дальности для дополнения дорогих вооружений. В 2027 финансовом году Минобороны запросит рекордные 8,9 трлн иен, чтобы расширить возможности защиты территории.

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