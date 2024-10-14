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Маткапитал на первого ребенка вырастет на десятки тысяч рублей в 2025 году

Маткапитал на первого ребенка вырастет на десятки тысяч рублей в 2025 году

На 46 тысяч рублей увеличится материнский капитал в России в 2025 году, рассказал на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

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