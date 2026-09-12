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Царьград

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В Свердловской области 12-летний мальчик погиб в бане от угарного газа

В Свердловской области 12-летний мальчик погиб в бане от угарного газа

Трагедия в поселке Косой Брод Свердловской области унесла жизнь 12-летнего ребенка. Предварительная причина случившегося — отравление угарным газом, передает «112».

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