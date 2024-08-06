В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили развитие транспорта в Москве

Система транспорта в Москве функционирует стабильно Как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва», на этой неделе в штабе общественной поддержки «Единой России» в ходе специальной экспертной сессии, подробнейшим образом обсудили комплексное развитие транспортной системы столицы.
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