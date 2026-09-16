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Минтранс планирует расширить набор сервисов для пассажиров в Max

Минтранс планирует расширить набор сервисов для пассажиров в Max

Часть функций уже доступна пользователям, в том числе работа с проездными документами и подтверждение права на льготы Минтранс России работает над расширением транспортных сервисов в мессенджере Max.

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