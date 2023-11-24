Россиянам могут дать дополнительный выходной по печальному поводу

МЧС разработало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предлагается давать один оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты, пишет РБК.
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