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ТАСС

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Посол РФ: российская диаспора в Ливане показывает высокую активность на выборах

Посол РФ: российская диаспора в Ливане показывает высокую активность на выборах

БЕЙРУТ, 20 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Ливане Александр Рудаков дал высокую оценку политической активности российских граждан, находящихся в стране и принимающих участие в голосовании на выборах в Госдуму.

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