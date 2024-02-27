Дочери легендарного советского режиссёра и писателя Василия Шукшина не могут поделить наследство

Родня известного актёра, режиссёра и прозаика поссорилась из-за прав на произведения великого отца.Таганский суд Москвы опубликовал информацию о том, что на 4 марта была назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина, заключённого между Шукшиной Л.