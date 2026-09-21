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Дистанция гонок на этапах "Формулы-1" в сезоне 2027 будет сокращена на 15 км

Дистанция гонок на этапах "Формулы-1" в сезоне 2027 будет сокращена на 15 км

Дистанция гонок на этапах Гран-при чемпионата «Формулы-1» в сезоне 2027 года будет сокращена на 15 км.

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