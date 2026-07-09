Какие навыки в ИТ востребованы в 2026 году?

Рынок труда в ИТ за последние два года изменился. Компании перестали нанимать «впрок» и стали разборчивее: на одну позицию приходят десятки, если не сотни откликов, но закрывается она месяцами, потому что работодателю нужен конкретный набор специфических умений.
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