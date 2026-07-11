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Еврокомиссия утвердила слияние Baker Hughes и Chart Industries

Еврокомиссия утвердила слияние Baker Hughes и Chart Industries

Европейская комиссия официально одобрила трансграничное слияние крупнейших американских промышленных гигантов в энергетическом секторе — покупку технологической корпорацией Baker Hughes компании Chart Industries.

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