Еврокомиссия утвердила слияние Baker Hughes и Chart Industries

Европейская комиссия официально одобрила трансграничное слияние крупнейших американских промышленных гигантов в энергетическом секторе — покупку технологической корпорацией Baker Hughes компании Chart Industries.
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