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Командование ВСУ пытается восполнить потери в составе 80 и 82 бригад в Курской области переброской подразделений из-под Торецка

Командование ВСУ пытается восполнить потери в составе 80 и 82 бригад в Курской области переброской подразделений из-под Торецка

На фоне известий о том, что российские войска заняли значительную часть территории уже и на севере пгт Новгородское (Нью-Йорк), а также освободили город Железное, поступает информация о том, что командование ВСУ сняло несколько подразделений с этого (Торецкого) направления, чтобы восполнить потери, понесённые в Курской области.

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