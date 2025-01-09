Пострадавший при тушении пожара в Энгельсе находится в тяжелом состоянии

Состояние сотрудника МЧС, пострадавшего при тушении пожара после атаки украинского БПЛА в городе Энгельсе Саратовской области оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба регионального минздрава 9 января в Telegram-канале.
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