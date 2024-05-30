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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска полиции задержали в Краснодарском крае подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска полиции задержали в Краснодарском крае подозреваемого в мошенничестве

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару возбуждены уголовные дела в отношении 38-летнего жителя станицы Динской по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

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