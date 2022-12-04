Сватово-Кременная оборонительная операция: противник пытается прорвать фронт

На протяжении 1,5 месяца, невзирая на огромные потери, ВСУ не прекращают ежедневных попыток преодолеть рубежи российской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях, чтобы вторгнуться в ЛНР, а также взять под контроль правобережье реки Красная и автодорогу Сватово – Кременная.