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Сватово-Кременная оборонительная операция: противник пытается прорвать фронт

Сватово-Кременная оборонительная операция: противник пытается прорвать фронт

На протяжении 1,5 месяца, невзирая на огромные потери, ВСУ не прекращают ежедневных попыток преодолеть рубежи российской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях, чтобы вторгнуться в ЛНР, а также взять под контроль правобережье реки Красная и автодорогу Сватово – Кременная.

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