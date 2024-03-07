Настоящий плов по-самаркандски: на топленом жире. В отличие от обычного никогда не будет сухим

Обычно в плове смешивают все ингредиенты, но в Самарканде принято иначе. Здесь его часто делают на топленом жире, а рис хоть и готовится в одном казане с остальными игредиентами, но не смешивается с ними.
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