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Пентагон: США готовы одержать победу и уничтожить врагов ради мира

Пентагон: США готовы одержать победу и уничтожить врагов ради мира

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в Гавайи, что США стремятся предотвратить войны, но готовы уничтожить врагов при необходимости.

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