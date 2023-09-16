"Прыжки и бег, всё за свой счет": Россия отказалась от своих спортсменов,решивших принять участие в Олимпиаде во Франции

Врам Тавризов

Общий ответ Василию и ММ Система фин/я команд мастеров баскетболы, футбола, хоккея была проста- гарусная тёплая форма для зимы ( обычно ее продавали фраерам до 70 руб за штаны и фуфайку с молнией в тех деньгах), оплата еды на сборах по или 5 руб/день Форму и снаряжение (бутсы, коньки, 14 кг доспехов, мячи и т п - за счёт клуба, клюшки по руке, бутсы и коньки по ноге, китайские кеды срецКитая - по возможности Все числились лейтенантами, слесарями и т п с зарплатой до 300 руб тех лет Мастеоа сами могли подгонять себе коньки, клюшки и т п Я речь веду о другом Наши мастера, да, числились любителями Но эти ребята были настоящими Профи, которым клубы не могли доплачивать Поэтому после 1 матча 2 серии в Канаде после игры канадцы выяснили в дружеской вечеринке с нашими сколько наши получают за игру относительно них по 10 тыс баксов - 0 наши было потом вот что На 2 игру после представления команд и готовки льда для игры наши выехали на лёд и не дождались выхода канадцев их сборная отказалась играть, если русским не станут давать столько же денег каждому игроку СССР выходящему на лёд в оставшихся играх, сколько и канадцу - 10000 баксов каждому за 1 игру Игоа не начиналась, пока не получили якобы добро из Москвы Но таких денег наши так и не увидели. Им дали по 1 тыс за игру и то кажется не всем и т п Это голая правда Я лично сам верю в это, работал в сервисной компании у амеров в 1995-96 гг, был 2 лицо где инженер и получал 1700 баксов, а их самый плохой инж за 1мес в РФ получал 10000 баков Вот я чем У нас и сейчас ни один вид труда в руб не равен зарплате на западе, и в баксах тоже