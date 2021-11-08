Рекультивацию мусорного полигона в Подмосковье оценили в 2,4 млрд рублей

ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» объявило аукцион, в рамках которого выберут исполнителя на проведение рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» Волоколамского городского округа.
ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» объявило аукцион, в рамках которого выберут исполнителя на проведение рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» Волоколамского городского округа.
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