3 летних мясных салата, которые стали любимыми в моей семье

Эти мясные салаты называю летними, так как для их приготовления не надо включать плиту (ничего предварительно отваривать или обжаривать не надо), готовятся они за считанные минуты и использую сочные овощи.
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