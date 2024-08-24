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Будет вкусно

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3 летних мясных салата, которые стали любимыми в моей семье

3 летних мясных салата, которые стали любимыми в моей семье

Эти мясные салаты называю летними, так как для их приготовления не надо включать плиту (ничего предварительно отваривать или обжаривать не надо), готовятся они за считанные минуты и использую сочные овощи.

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